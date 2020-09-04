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الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:28 م
الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة.. صور صلاة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى صورا لصلاة الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتي وردت من بعض المديريات، والتي تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري.
 
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.
 
وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح ، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.
 
 
 
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