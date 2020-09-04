وأضاف أن منشورات المعتقلين الشخصية والبيانات الموجودة على أجهزتهم تؤكد خططهم، لافتا إلى أنها وجدت أدلة تثبت محاولتهم صنع المتفجرات إلى جانب مخططات لمهاجمة المواطنين في المدارس ومكاتب إنفاذ القانون والأماكن المكتظة.

وذكر البيان أنه تم اعتقال 13 مواطنًا روسيًا في عدة مناطق كانوا يخططون لمجازر باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الباردة، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم.