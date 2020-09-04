اعتقل الأمن الفيدرالى الروسى 13 شخصا كانوا يخططون لارتكاب مجازر في العديد من المناطق الروسية، وأفاد جهاز الأمن الروسى فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة بأن 11 شخصا من المعتقلين ينتمون لمجموعة مغلقة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعى.
وأضاف أن منشورات المعتقلين الشخصية والبيانات الموجودة على أجهزتهم تؤكد خططهم، لافتا إلى أنها وجدت أدلة تثبت محاولتهم صنع المتفجرات إلى جانب مخططات لمهاجمة المواطنين في المدارس ومكاتب إنفاذ القانون والأماكن المكتظة.
وذكر البيان أنه تم اعتقال 13 مواطنًا روسيًا في عدة مناطق كانوا يخططون لمجازر باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الباردة، إلى جانب إقناع مستخدمي الإنترنت بارتكاب مثل هذه الجرائم.
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