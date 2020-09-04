اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تكشف عن حاجة 24 مليون شخص فى اليمن لمساعدات طارئة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:52 م
الأمم المتحدة تكشف عن حاجة 24 مليون شخص فى اليمن لمساعدات طارئة اليمن - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة انه للمرة الثالثة في عام 2020، ضربت السيول والفيضانات المحافظات في جميع أنحاء اليمن، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية، ودمرت المنازل والملاجئ، وتسببت في وفيات وإصابات، وتدمير المحاصيل وقتل الماشية، لافتا الى ان الوضع الإنساني سىء، ويتضمن ذلك الخطر المتزايد للمجاعة، والتأثير المدمر لـ كوفيد-19.

وأضاف دوجاريك، إلى أن التقديرات تشير إلى تضرر أكثر من 62 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرا الى ان الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني قدموا الإمدادات الغذائية الطارئة ومستلزمات النظافة والمواد الأساسية الأخرى لأكثر من 7600 أسرة تضررت من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد، في حين تم التحقق من ما يقرب من 8000 أسرة لتقديم المساعدة الطارئة.

ولفت دوجاريك الى انه في جميع أنحاء اليمن، يحتاج 24 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وهذا يشمل 14 مليون شخص في حاجة ماسة.

وقال دوجاريك بحلول نهاية أغسطس، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 24 %، وهي أقل نسبة شهدها اليمن على الإطلاق في أواخر العام؛ حتى الآن، تلقينا 811.5 مليون دولار فقط من 3.38 مليار دولار التي نحتاجها ونحث الجهات المانحة على دفع جميع التعهدات المستحقة على الفور ونحث أولئك الذين لم يتعهدوا أو يدفعوا بعد على القيام بذلك وزيادة الدعم.

 

 


الأمم المتحدة

اليمن

فيضانات

مساعدات طارئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة