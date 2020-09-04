اليوم السابع
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الأردن يستقبل القادمين من الخارج 8 سبتمبر الجارى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:17 م
الأردن يستقبل القادمين من الخارج 8 سبتمبر الجارى محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن الأردن قررت إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من 8 سبتمبر الجارى معلنة عن قوائم تصنيف الدول وبائيا إلى ثلاث قوائم (خضراء ، وصفراء ،وحمراء ). 
 
وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب  التمثيل العمالي بعمان عن أن معايير استقبال القادمين للمملكة الأردنية من الخارج اعتبارا من التاريخ المشار إليه ، وبحسب هذه المعايير تصنف الدول إلى 3 فئات:
 
دول مصنفة وبائيا خضراء: ويكون المسافر قد أمضي 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها ، ويتم إحضار فحص كورونا نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وأن يتم إجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة ، حيث يتم الانتظار لحين صدور النتيجة ، وفي حالة سلبيته لا يتم حجزه مؤسساً وإنما يكتفي بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.
 
دول مصنفة وبائيا صفراء : أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وأن يتم إحضار فحص كورونا نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وأن يتم إجراء  فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار على نفقته الخاصة ، ثم يتم نقل المسافر إلي الحجر المؤسسي لمدة 3 ليال / 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص ، وعند اخلاءه من الحجر المؤسسي يتم حجره منزليا لمدة أسبوع .
 
دول مصنفة وبائيا حمراء : يتم إحضار فحص كورونا نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه  خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، أن يتم إجراء فحص ثاني للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة ، ثم يتم نقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 7 ليال/ 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص ، وإجراء فحص له في اليوم الخامس أو السادس من الحجر ، وعند اخلاءه من الحجر المؤسسي يتم حجره منزليا لمدة أسبوع.
 
وفيما يلي تصنيف الدول إلى ثلاثة فئات :
 
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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الاردن

كورونا

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