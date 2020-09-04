افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تدخل 7 مساجد الخدمة رسميا اليوم الجمعة، بعدما تسلمتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية تمهيدا لافتتاحها مع صلاة الجمعة اليوم، وذلك ردا على مزاعم وأكاذيب قناة الجزيرة لخبر إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، لاستكمال بناء محور المحمودية المرورى، وهو المحور الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها.

وبعد افتتاح محور المحمودية رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، 7 مساجد بمحور المحمودية الجديد تمهيدا لفتحها اليوم الجمعة 16محرم 1442 الموافق 4 سبتمبر .

وتسلمت مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وإمامه الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك إمامه الشيخ محمد عبده متولى ابوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد ابراهيم على امين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعة، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ علي كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد.

وقال الشيخ خشبة، إن هذه المساجد تتراوح مساحتها بين 750 م إلى 1000متر مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والتى تليق ببيوت الله عز وجل وروادها، وإن هذه المساجد هى جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية والتى تشهد فى هذه الفترة تقدما ملحوظا فى جميع المجالات وشتى الميادين.

وأكد أن هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذى يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ هى أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو اتلافها تبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هى القلب النبض للإسلام الوسطى المستنير الذى يرفض كل أشكال التطرف والانحراف.

ويعد مشروع محور المحمودية من أهم المشاريع التى أنشأها الدولة فى مجال النقل والطرق لتخفيف الزحام وفتح آفاق جديدة ولخدمة المواطنين، ولم يضم محور المحمودية طرق وكبرى فقط إنما يضم عدد كبير من المساجد بطول الطريق على أعلى مستوى.

ويعتبر مشروع المحمودية من أهم المشروعات القومية التى أقامتها الدولة لزيادة السيولة المرورية بالمحافظة فى ظل الاختناقات المرورية الموجودة على المحاور الحالية خاصة فى فصل الصيف واوقات الذروة وبعد افتتاح مشروع محور المحمودية الذى امر به الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منه وسيوفر وقت كبير فى الانتقال لكافة انحاء المحافظة ويحدث سيولة مرورية كبيرة .

ويتم تشييد المشروع تحت إشراف المركز الهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية من خلال دراسة وتصميم ودعم ومتابعة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية ــ وعلى رأسها مشروع تطوير محور المحمودية كشريان للتنمية بالمحافظة .

وقام المركز بإعداد جميع الدراسات والرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع، وتشمل أعمال التخطيط والتصميم المعمارى والإنشائى، والدراسة المرورية وتأثيرها على نطاق المشروع والمناطق المحيطة، وأعمال الرى ذات الطبيعة الخاصة، وأعمال الطرق والكهرباء والصرف، والأعمال الخاصة بتطوير وتحويل مسارات شبكات البنية الأساسية، ومتابعة التنفيذ والدعم الفنى لكافة المتطلبات الهندسية اللازمة لإنهاء المشروع بصورته المرجوة .

ويعد أهم أهداف مشروع محور المحمودية هو السيولة المرورية لاعتبار محافظة الإسكندرية من أهم المحافظات وارتفاع عدد السكان بالمحافظة والقادمين إليها خاصة فى فصل الصيف والمحاور المرورية المتواجدة لا تستطيع تحمل الزحام فى أوقات الذروة وبعد مشروع المحمودية سيحدث سيولة مرورية خاصة القادمين من غرب الإسكندرية الى الجهه الاخرى من المحافظة فى دقائق معدودةوتصل مساحة كل مسجد فيها إلى ما يزيد عن ألف متر تقريبا وتستعد مديرية الأوقاف بالإسكندرية لتوفير استعداداً أكفأ الأئمة والعمال لهذه المساجد الجامعة.

وتضم المساجد بها قاعات للعزاء والأفراح خدمة للمناطق المجاورة وتيسيرا عليهم وبهذه المساجد عدد 2 مصعد لكبار السن ودورات مياه حديثة واحدة للرجال وواحدة للسيدات وبها قبة على أحدث طراز ومئذنتان تعانق السماء رفعة وعزة.

جدير بالذكر أن هذه المساجد تأتى كجزء من مشروع خدمى كبير تقوم به الدولة لتطوير مدينة الإسكندرية وهو مشروع محور المحمودية والذى يعتبر من أكبر المحاور التى تقوم الدولة بإنشائها فى الوقت الراهن ويعتبر المحور رئة وطريق محوريا ويأتى هذا المشروع العظيم فى إطار خطة الدولة لبناء بنية تحتية قوية وتطوير الخدمات والمرافق لبناء دولة حديثة وقوية.