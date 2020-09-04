ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 737 حالة وفاة

وكالات

اعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز، اليوم الجمعة، عن تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 59 حالة وفاة في ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية الى 650 وفي استراليا الى 737 حالة وفاة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اوضح اندروز ان الوفيات التي تم الكشف عنها اليوم تضم 50 شخصا من دور رعاية المسنين لقوا حتفهم في الفترة بين يوليو وأغسطس الماضيين.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26049 اصابة تعافى منها 21907 شخصا.