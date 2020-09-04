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ارتفاع عدد إصابات كورونا بالجزائر لـ45 ألفا و773 مصابا و1539 حالة وفاة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:13 م
ارتفاع عدد إصابات كورونا بالجزائر لـ45 ألفا و773 مصابا و1539 حالة وفاة علم الجزائر
أ ش أ

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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 45 ألفا و773 مصابا و1539 حالة وفاة.
 
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 304 حالات إصابة جديدة و8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 32 ألفا و259 حالة.
 
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.
 
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
 
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى.

عدد إصابات كورونا بالجزائر

الجزائر

كورونا

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