اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الأسهم قبل بيانات الوظائف الأمريكية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:41 ص
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الأسهم قبل بيانات الوظائف الأمريكية ذهب
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب العالمى، اليوم الجمعة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية مما عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1935.80 دولار للأوقية، لينزل عن قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه أمس الخميس، وتراجعت أسعار الذهب 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1941.30 دولار.
 
وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس "ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار صوب في الوقت الحالي، بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة... قد يساعد الذهب أيضا الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأمريكية".
 
وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، عقب أكبر موجة بيع في وول ستريت منذ يونيو حزيران، بينما تتجه عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأحل عشر سنوات إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.
 
ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وجميع الأنظار على أرقام الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بحثا عن أحدث مؤشر على أداء الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.66 دولار للأوقية لكنها متراجعة ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2309.50 دولار.
 
وصعد البلاتين 0.5% إلى 894.05 لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس، منخفضا أربعة بالمئة.

الذهب العالمى

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ذهب

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