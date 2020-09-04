اليوم السابع
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اتفاق بين حمدوك والحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة القضايا الخلافية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:25 م
اتفاق بين حمدوك والحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة القضايا الخلافية حمدوك والحلو
وكالات

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اتفق رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك فى اجتماع له مع عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، فى اديس ابابا اليوم، على الاستمرار في التفاوض والتأمين على رعاية دولة جنوب السودان الشقيقة للتفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأقر الجانبان بحسب "سونا" وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض  والاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض (مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير) بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمى.

 وأصدر الطرفان البيان التالى:-

إيمانا  منا بضرورة الوصول إلى حل سياسى شامل وعادل لكل قضايا السودان وضرورة التوصل إلى سلام  مستدام يخاطب جذور الازمات ويحقق المواطنة المتساوية لكل أبنائه - وتآ سيسا على القناعات المشتركة فى أهمية وضرورة حشد قوي الثورة السودانية المجيدة من آجل التاسيس لواقع جديد يتفق مع مصالح آوسع فئات وشرائح الشعب السوداني - وبناء على الرغبة الشعبية المؤكدة فى إنجاز قطيعة مبدئية وجذرية مع سودان الماضي المتسم بهيمنة الظلم والتهميش والتمييز والتخلف.

فقد التقى وفد الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور/عبدالله آدم حمدوك رئيس الوزراء بوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال  بقيادة القائد /عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة وبعد مباحثات استمرت لعدة جلسات تم الاتفاق على الآتي:


أولاً: التأمين على رعاية دولة جنوب السودان الشقيقة للتفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين.

ثانياً: وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض


ثالثاً: الاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لتضطلع  بالآتي:

1.مناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض(مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير) بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمى.

2.    يسري (الاتفاق المشترك) ويصبح ملزماً بعد المصادقة عليه من قبل المؤسسات المعنية وقد جاء هذا الاتفاق لمعالجة القضايا العالقة في اعلان المبادئ.


3. العودة إلى المفاوضات الرسمية على ضوء ما يتحقق من تقدم فى المفاوضات غير الرسمية


4.    وضع مصفوفه لتحديد المسؤوليات والمواقيت الزمانية


حمدوك

السودان

جوبا

أخبار السودان

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