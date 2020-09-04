اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إعادة إغلاق مدرسة فى إسبانيا بعد إصابة مديرها بكورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:05 م
إعادة إغلاق مدرسة فى إسبانيا بعد إصابة مديرها بكورونا المدرسة الإسبانية
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إن منطقة بيناكازون بأشبيلية الإسبانية قامت بإغلاق مدرسة بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا ، وهو مدير هذه المدرسة ، وتم إبلاغ الموظفين والمعلمين بها مما أدى الى اغلاقها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تم عزل الأطفال الذين يبلغ عددهم 60 حتى يتم القطع فيما إذا سيتم خضوعهم للاختبار أم لا.

ومن ناحية أخرى، تعانى مدريد، ثاني أعنف موجة من وباء كوفيد-19، في الوقت الذي تتأهب فيه لمعاودة فتح المدارس، وتفرض حكومة إقليم مدريد قيودا على التجمعات الأسرية والاجتماعية لكبح جماح التزايد الحاد في أعداد الإصابة المؤكدة بـفيروس كورونا، رغم إعلان مسؤولين، اليوم الجمعة، عن جهود للسيطرة على الإصابات الجديدة في العاصمة الإسبانية ومحيطها، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وقالت السلطات الإسبانية إن الحظر القائم بالفعل، على التجمعات الخارجية لأكثر من 10 أشخاص، سيتم توسيعه ليشمل التجمعات في المنازل لأن معظم الإصابات الحديثة مرتبطة بمنازل.

ووفقا للسلطات، فإنه تبعا لذلك ستكون أعداد حضور الجنازات وحفلات الزفاف والاحتفالات الدينية والزيارات الجماعية للمتاحف أو الرحلات السياحية محدودة اعتبارا من الاثنين المقبل.

ووفقا للإحصائيات، فإن ثلث الإصابات الجديدة في إسبانيا تتركز في مدريد ومحيطها، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة حيث يقطنها نحو 6.6 مليون نسمة، إضافة إلى أنها محور نشاط اقتصادي لباقي البلاد.

وحاليا، فإن نحو 16 % من أسرة المستشفيات في مدريد يشغله حاليا مرضى كوفيد- 19، وهي أعلى نسبة مسجلة بين أقاليم إسبانيا.

وكان وزير العلوم والابتكار بإسبانيا، بيدرو دوكي إنه يوجد ما لا يقل عن 10 مشاريع لقاح ضد فيروس كورونا فى مراحل مختلفة من التطوير، وأعرب عن تفاؤله فى احتمال دخول هذه المشاريع إلى المراحل السريرية قبل نهاية العام.

وأعرب الوزير عن شعوره بـ "قناعة تامة" بضرورة الاستمرار في دعم هذا النوع من المبادرات ، و "نقله إلى الصناعة والتصنيع" لأن هناك أنواعًا عديدة من اللقاحات بمبادئ مختلفة و "ما زلنا لا نعرف أي نوع أو سيكون الوضع الأكثر كفاءة".

 

 


اسبانيا

الاتحاد الاوروبى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طالب ثانوية يبحث عن درجة لدخول الطب بعد عمله بائع خضروات وصبى ميكانيكى

طالب ثانوية يبحث عن درجة لدخول الطب بعد عمله بائع خضروات وصبى ميكانيكى

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة