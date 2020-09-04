إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم "كارو" مع سيارة إجرة بقنا

قنا- وائل محمد

أصيب 4 شباب، مساء اليوم الجمعة، بحادث تصادم سيارة أجرة بعربة كارو على طريق الإصلاح الزراعي فى مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير هيئة الإسعاف، يفيد بإصابة 4 شباب، في حادث سير بعد تصادم سيارة أجرة في عربة كارو بطريق الإصلاح الزراعي بنجع حمادي.

وأعلنت هيئة إسعاف قنا أسماء المصابين كالآتي: حمام .م.م، 40 عامًا، اشتباه ما بعد ارتجاج مع اشتباه كسر بالساق اليمنى، ورفيع .ع.س، 21عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي .ع.س، 30 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، وشريف .ع.ع، 23 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى بهجورة في نجع حمادي، كما جرى تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.