إصابة 11 شخصا فى زلزال شدته 5 درجات ضرب وسط اليابان

أ.ش.أ

ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل.

وفى سياق مختلف، كانت السلطات اليابانية، أعلنت أن 18 شخصاً على الأقل أصيبوا في جزيرة "كيوشو" الرئيسية بجنوب غرب البلاد جراء إعصار "مايساك" الذي عبر المنطقة قبل أن ينتقل إلى شبه الجزيرة الكورية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان (نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الإلكتروني) من أن إعصارا آخر يسمى "هايشين" من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة قوية للغاية ويصل إلى المياه القريبة من سلسلة جزر "أمامي" في جنوب غرب البلاد يوم الأحد القادم.

وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية في بيان إن أكثر من 80 ألف منزل في الجزيرة، لا سيما في محافظة ناجازاكي، تعرضوا لانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي من جراء الإعصار. بينما تم تعليق خدمات قطار شينكانسن السريع مؤقتًا بين محطتي هيروشيما وهاكاتا من الخدمة الأولى في اليوم كإجراء احترازي وتم إلغاء بعض الرحلات الداخلية.