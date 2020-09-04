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إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة و11 حالة رفض تصالح بكفر الشيخ

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:48 م
إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة و11 حالة رفض تصالح بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الموجة الـ 16 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة بقرى ومراكز ومدن المحافظة، والتى تشمل الأراضى التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة.

وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف والتصدى بكل حزم للمخالفين والمضى قدماً فى منظومتى التقنين والتصالح.

فأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعدى على أملاك الدولة ( أملاك أبو غنيمة ) بإجمالى مساحة 176م2، بالإضافة إلى 11 حالة رفض تصالح على النيابة العسكرية.

وتابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال الحملة المكبرة بقرى مركز الرياض، لإزالة البناء المخالف، وتمكنت الحملة من تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك دولة سواء بالبناء أو الزراعة، وذلك باستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة حالات التعدى على الأرض الزراعية بقرى سيدى سالم، وذلك بحضور مسئولى أملاك الدولة والتنظيم والإدارة الزراعية، وفى وجود مظلة أمنية من مركز الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، بجميع المراكز والقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما يتم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة المختصة.

 


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