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إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الغربية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:11 م
إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا فى محافظة الغربية، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، من إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء وتشوينات بنطاق مركز طنطا.

 

وقال حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 5171 متر، وعلى مساحة 857 متر إزالة فى المهد خلال إرتكاب أعمال التعدى على الزراعات بتلك المساحة، بجانب إزالة 2 مخالفة بناء على مساحة 220 متر ، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات .

 

وكان المحاسب عادل داود رئيس حي اول طنطا في محافظة الغربية، صرح بأن طارق رحمي محافظ الغربية ، كلف بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة وفحص جميع المنازل والعقارات بالمناطق العشوائية ، وذلك لعدم تكرار حادث عقار شارع طه الحكيم المنهار .

 

وأضاف رئيس الحي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الهندسية ستكون بإشراف محافظ الغربية ، وسيتم فحص للمنازل وصدور قرارات إزالة فورية للمنازل الآيلة للسقوط دون أي تهاون في تنفيذ تلك القرارات .


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