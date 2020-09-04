إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة النزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة، بإحالة أفراد تشكيل عصابى لمحكمة الجنح، لمحاكمتهم بتهمة التخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، حيث كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة باكتشاف أحد المواطنين بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر سرقة سيارته وبداخلها عدد 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب" حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى 30 ألف جنيه نظير إعادة سيارته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قسم مكافحة سرقات السيارات من العثور على السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة المرج .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية اثناء حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه وبحوزتهما ( الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة – سلاح أبيض ) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع ) ومساومة المجنى عليه على النحو المُشار إليه.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وارتكابهما واقعة سرقة سيارة أخرى مبلغ عنها.

بإرشادهما تم ضبط ( السيارة المستولى عليها الثانية بمكان إخفائها، 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب") المستولى عليهما من المجنى عليه الأول، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.