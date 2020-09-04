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أوقاف كفر الشيخ: افتتاح 19 مسجدا جديدا بدءا من يوم الجمعة المقبل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:19 م
أوقاف كفر الشيخ: افتتاح 19 مسجدا جديدا بدءا من يوم الجمعة المقبل مسجد جديد-أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم افتتاح 19 مسجداً بقرى ومدن المحافظة، على أن يتم افتتاح 3 مساجد كل يوم جمعة خلال أيام الجمعات المقبلة خلال شهرى سبتمبر الجارى، وأكتوبر المقبل .

 

وأضاف الفقى، لـ"اليوم السابع"، أن المساجد الجديدة تابعة لوزارة الأوقاف، وتم ضمها للإشراف عليها، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى بيت من بيوت الله سواء فى قرى ومدن المحافظة أو المحافظات الأخرى، مؤكداً أن أهالى كفر الشيخ حريصون على أداء الصلوات ملتزمين بالإجراءات الاحترازية .

 

 


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إبراهيم الدسوقي

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