أوقاف الإسكندرية تواصل تعقيم وتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة..صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى تطهير وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة الثانية بعد قرار إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر منعا لتفشى فيروس كورونا، وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون، إنه سيتم غلق أى مسجد أو زاوية تماما فى حالة ثبوت عدم اتباعها الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدا أنه يحظر فتح الزوايا تماما فى صلاة الجمعة والاقتصار على المساجد الكبرى فقط.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه تم عقد اجتماعات مكثفة لوضع خطه لمتابعه المساجد على مختلف الإدارات ولجان مرورية مختلفة للتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات.

كما أكد على غلق دورات المياه ومصلى السيدات وملحقات المساجد تبعت لقرارات وزارة الأوقاف منعا لتفشى فيروس كورونا.



أوقاف الإسكندرية تواصل تعقيم وتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة (1)



أوقاف الإسكندرية تواصل تعقيم وتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة (2)