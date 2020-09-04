"أوقاف الأقصر" تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، للأسبوع الثانى على التوالى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة لإستقبال المصلين فى المساجد المختلفة لآداء صلاة الجمعة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حيث إحتفلت المحافظة الجمعة الماضية بفتح المساجد ويتم حالياً مواصلة حملات التعقيم والتطهير اليومية بالمساجد.

وفى هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الوزارة تم عقد إجتماع موسع مع قيادات الدعوه بالمديرية ورؤساء أقسام المساجد الحكومية والأهلية بالمديرية، لمناقشة خطط الموضوعات الدعوية وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية، ومن بينها الإلتزام بإستمراراً العمل بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وغيرها من الموضوعات الدعويه بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم عقد إجتماع الأسبوع الماضى بناءاً على تعليمات الوزارة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية ومن بينها آخر استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة، والتى بلغ عددها 1243 مسجداً، وهو ما تم بنجاح كبير فى صلاة الجمعة الماضية وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرارًا العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير بالمساجد (