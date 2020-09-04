أمريكا تعبر عن قلقها لروسيا بعد حادث تصادم بين قواتهما فى سوريا

كتب أحمد عبد الرحمن

عبرت أمريكا، عن قلقها لروسيا بعد حادث تصادم بين قواتهما في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وخلال الأيام الماضية، اشتعلت التوترات بين الجيشين الأمريكى والروسى فى جميع أنحاء العالم، مشحونة بتقارير عن وجود أدلة جديدة على التدخل فى الانتخابات، وأصبحت العلاقة بين واشنطن وموسكو أكثر توتراً بعد المواجهات العسكرية الأخيرة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

فقد انحرفت الطائرات المقاتلة الروسية، بحسب "الحرة"، بشكل متكرر مسافة 100 قدم أمام قاذفة B-52 التابعة للقوات الجوية الأمريكىة فوق البحر الأسود، وحلقت ست طائرات حربية روسية بالقرب من ألاسكا لدرجة أن طائرات F-22 الأمريكىة سارعت لاعتراضها، كما أصيب سبعة جنود أمريكيين عندما اصطدمت عربة مصفحة روسية عمدا بدورية أمريكية فى شمال شرق سوريا.

حدثت هذه المشاجرات والصدامات الوثيقة فى الجو والبحر والبر بشكل دورى على مدار العامين الماضيين كجزء من التنافس المتزايد والحشد العسكرى، مع أصداء الحرب الباردة، بين واشنطن وموسكو.

لكن المسؤولين الأمريكىين لاحظوا زيادة حديثة فى عدد الحوادث شبه المتزامنة خلال الفترة الأخيرة، مما تزيد من فرص وقوع الحوادث.