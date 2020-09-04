أكرم القصاص ومستر هبدو.. هبد كوكبى من كورونا لكوريا واللى بنى الهرم كان مريخي

فى حلقة جديدة من البرنامج الساخر مستر هبدو، يواصل أكرم القصاص ترصد كبار الهابدين، وآخرهم الخواجة ماسك الذي أعلن على توتير أن اللي بنى الهرم كان في الأصل من المريخ، وهو ليس وحده، ولكن الهبد الكوكبى على أخره من فرق توقعات القيامة بعد أيام ونهاية العالم ، وقصص ظهور أطباق طايرة وكائنات فضائية وكيف يمكن أن يواجه الفضائيون فيروس كورونا،وكيف يمكن أن يكون مريخيون بنوا الهرم، فمن بنى كل هذه المعابد والمسلات والتماثيل.





ويرصد أكرم القصاص هبد جديد من كوريا الجنوبية عن غياب الزعيم الكورى كيم جونج فى هبدة موسمية تتكرر كل ثلاثة أشهر ، فى مايو الماضي خرجت صحف كبرى ووكالات أنباء وفضائيات دولية، وأعلنت وفاة رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون، وظهر بعدها، واتضح أن رويترز، وسى إن إن، وواشنطن بوست، ونيويورك كانوا يمارسون الهبد، وعادت الأخبار الأسبوع الماضي فهل تصدق الأنباء هذه المرة أم يظهر جونج او مثل كينج كونج؟.

وإلى السياسة والكورونا والهبد الانتخابى الأمريكانى، وتبادل الاتهامات والشتائم بين الرئيس ترامب ومنافسه جو بايدن على ساحة تويتر، وكيف تحول السباق الدعائى إلى هبدات متبادلة حول اللقاح والتزوير والدولة العميقة، وأخيرا كيف تحول فيروس كورونا من جديد إلى مجال للهبد الكوكبى المستجد.