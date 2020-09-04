اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:38 ص
أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور بيت الدعارة الباشا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أحد أكبر بيوت الدعارة فى أوروبا إفلاسه بعد تعرضه لإضرار عديدة جراء اجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية

وقالت الصحيفة الإسبانية إن بيت الدعارة الذى يسمى "الباشا" المكون من 10 طوابق يعد من بين أشهر معالم مدينة كولونيا، وقال آرمن لوبشيد، مدير بيت "باشا" :"وصلنا إلى النهاية".

الباشا
الباشا

 

وأوضحت الصحيفة أن بيت الدعارة يعمل فيه 120 عاهرة ، وأصبحن دون احتياطى لتغطية نفقات المبنى ودفع رواتب موظفيها ال 60 ، من عمال وطهاة ومصففى الشعر والكهربائيين والأمن وأفراد النظافة.

بيت دعارة
بيت دعارة

 

وكانت قد حظرت أعمال الدعارة في ولاية نورث راين - وستفيليا منذ تفشي الفيروس، وانتقد لوبشيلد تعامل السلطات الألمانية مع أزمة الوباء لا سيّما عدم قدرتهم على الوضوح في ما خصّ موعد عودة الأعمال.

وقال إن السلطات كانت تخبرهم كل أسبوعين أنهم لا يستطيعون العودة إلى العمل، مضيفا:" لا يمكننا التخطيط على هذا النحو، كان بإمكاننا ربما تجنب الإفلاس بمساعدة المصارف، لو حصلنا على وعود بالبدء مجدداً في بداية العام المقبل"، وفقا ل"بى بى سى".

وكانت وزيرة المساواة الإسبانية ، ايرينى مونتيرو حظرت فتح بيوت الدعارة فى إسبانيا خوفا من تفشى عدوى كورونا، وقالت إن "الوضع يعرض العاهرات للخطر لأنهن يقابلن الآن عملاء فى الفنادق والشقق والمركبات"، مضيفة "لم يعودوا يتمتعوا بالحماية ويتعرضون للعزل أمام القوادين والعملاء، ويصعب عليهم الذهاب الى الشرطة إذا حدث معهم اى شئ".

 


اوروبا

الدعارة

بيت الدعارة

المانيا

اسبانيا

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة