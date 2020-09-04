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أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات..صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:48 ص
أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات..صور أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات
الشرقية-إيمان مهنى

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة هي رسالة للصحة، واستطرد: نحن نجوب الجمهورية لتنفيذ مهرجانات للدراجات ونتفاعل مع الشباب مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، ذلك لتدعيم الفكر والتوجه السياسى الذى ينادى الرئيس السيسى به.

وتابع وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرياضة وقاية طبيعية للجسم وتقوى المناعة ولمواجهة أي مرض مثل فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قاموا صباح اليوم بقيادة ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك  مناعتك " والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 500 شاب وفتاة  في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام  والأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة الشرقية مروراً بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لدوران كوبري الإسكان والسير باتجاه المحافظة وصولا لميدان الصاغة والعودة لخط النهاية بميدان قصر الثقافة ، حيث شهدا الوزير والمحافظ اصطفاف لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وفرق الكشافة .

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين ، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذاً لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى ، لافتا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة رياضتك مناعتك والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة.

أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (1)
أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (1)

 

أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (2)
أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (2)

 

أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (3)
أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (3)

 

أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (4)
أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (4)

 

أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (5)
أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (5)

 

أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (6)
أشرف صبحي يؤكد الحرص على الإجراءات الاحترازية بمهرجانات الدراجات (6)

 

 

 


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