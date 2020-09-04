اليوم السابع
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خالد صلاح
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أسواق آسيا تتراجع.."ونيكي" يحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:17 ص
أسواق آسيا تتراجع.."ونيكي" يحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.4% مؤشر
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تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، مقتفية آثر نظيرتها الأمريكية التي هوت عند الإغلاق رغم بيانات اقتصادية قوية تشير لتعافي أكبر اقتصادات العالم من تبعات جائحة "كورونا"، وجاء مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" الأسترالي على رأس القائمة الحمراء، حيث انخفض بنحو 3.08%، وفقد مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج حوالي 1.83%.

 
وفي الصين، خسر مؤشر "شنغهاي" 1.38%، وتراجع مؤشر "شنتشن" 1.71%، وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر "كوسبي" 1.56%. 
 
وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني من أعلى مستوى منذ فبراير، تحت ضغوط تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات، حيث هبط سهم "طوكيو إلكترون" بنحو 2.7%، فيما تراجع سهم "موراتا مانيفاكتورنج" بنسبة 1.6%.
 
وتراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.34% إلى 23205 نقاط بينما سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%، كما انخفض "توبكس" المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.08% إلى 1617 نقطة.
 
وفي نهاية الجلسة، هوى مؤشر "إم إس سي أي آسيا" العام بواقع 1.7%.
 
وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد سجلت في نهاية جلسة أمس، خسائر قوية، حيث تراجع "داو جونز" بنحو 2.8% أو ما يوازي 807 نقاط بفعل انخفاض قطاع التكنولوجيا من مستوياته القياسية المسجلة في الأسابيع الماضية.
 
وقاد سهم "آبل" الخسائر الحادة، لتفقد القيمة السوقية للشركة نحو 180 مليار دولار.
 
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 881 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي، مقابل توقعات بتسجيل 995 ألف طلب.

أسواق آسيا

نيكي

الأسهم الآسيوية

مؤشر شانغهاي

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