اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:37 م
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أسعار النفط تسجل 44.12 دولار لبرميل برنت و 41.34 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:02 م
أسعار النفط تسجل 44.12 دولار لبرميل برنت و 41.34 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت – مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم،44.12 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمى برنت مرتفعا بمقدار 5 سنتات أو ما يوازي 0.1%، وسجل  خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 41.34 دولار منخفضا بمقدار 3 سنتات.
 
ويتماسك النفط قرب 44 دولاراً، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى منذ يونيو، إذ تُضاف أرقام تشير إلى ضعف الطلب لمخاوف بشأن بطء التعافى من جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19وأظهر تقرير حكومى أمريكى انخفاض الطلب المحلى على البنزين فى أحدث أسبوع، وكشفت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة فى سنغافورة وهى مركز لتخزين النفط فى آسيا فوق أعلى مستوى فى تسعة أعوام وفقا لرويترز .
 
وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.

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