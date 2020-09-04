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أسعار اللحوم اليوم بالأسواق .. الضأن يبدأ من 120 جنيها للكيلو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:00 ص
أسعار اللحوم اليوم بالأسواق .. الضأن يبدأ من 120 جنيها للكيلو لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت  أسعار اللحوم اليوم الجمعة 4 – 9 – 2020 استقرار نسبى  فى محلات الجزارة والهايبر ماركت ، حيث سجل  الكندوز 110 – 130 جنيها للكيلو ، ووفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية  ، أن أسعار اللحوم  الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي  استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.، سجل السجق 110-140  جنيها الكيلو،  والكبدة   بين 120-140 جنيها الكيلو،  البرجر البلدى فسجلت   120-140 جنيها الكيلو، أسعار  الكوارع الواحدة بين 80-120جنيه ، وأسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

على الجانب الأخر طالبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة ، بالتنسيق مع  مديريات الطب البيطرى  على مستوى محافظات الجمهورية ، توجيه حملات التنفتي  على مجازر ومحال جزارة  اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم  والاسماك  ومنتجاتها، واماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

 

 


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