أسعار العملات اليوم الجمعة 4-9-2020..و18.60جنيه سعر اليورو

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة 4-9-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطله الرسمية للبنوك يومى الجمعة والسبت، ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.60 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم وسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع. وسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع. سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع. بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.