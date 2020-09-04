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أرمنت تنفذ إزالة لـ20 حالة تعد على الأراضى الزراعية وقمينة طوب غرب الأقصر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:19 م
أرمنت تنفذ إزالة لـ20 حالة تعد على الأراضى الزراعية وقمينة طوب غرب الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية قرية السلام، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتكليفات الحكومة بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف وخاصة القضاء عليها في المهد.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ عدد 11 قرار إزالة، كما تمت إزالة عدد 9 حالات تعدي في المهد بإجمالي مساحة 2 فدان 18 قيراط و7 أسهم، وفي سياق متصل قامت إدارة المرافق بالمركز بإزالة قامينة طوب مخالفة وذلك قبل إشعال النيران بها بجوار الطريق السريع بناحية أرمنت الوابورات.

وفى نفس السياق واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية، حملاتها لإزالة المخالفات والتصدى للتعديات، وذلك فى إطار تعليمات وزير الموارد المائية والرى، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدى بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات، فى تنفيذ 10 قرارات إزالة عبارة عن ردم لحرم النيل وإقامة أحواش وعشش مخالفة بجزيرة الطوابية ونيل نجع حمادى.

تم تنفيذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس، مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث قامت هندسة حماية النيل بالأقصر بقيادة المهندس هانى أبو الحجاج مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ عدد 10 قرار ازالة منهم عدد 7 قرار ردم وعدد 3 قرار مبانى احواش وعشش وذالك ناحية جزيرة الطوابية زمام هندسة نيل نجع حمادى.

 


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