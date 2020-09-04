أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

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أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدةالجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:02 ص
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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