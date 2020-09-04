أخبار المحافظات اليوم.. افتتاح 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية بالاسكندرية

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بافتتاح 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية





افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد "الحق المبين" بمدينة بشاير الخير 3، حيث قام بأداء أول صلاة للجمعة بالمسجد، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية . وهنأ الشريف شعب الإسكندرية بمناسبة استلام مديرية الأوقاف لعدد 7 مساجد كبيرة على محور المحمودية، بالإضافة إلى افتتاح 4 مساجد ببشاير الخير.

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان مهرجانا للدراجات بشوارع الزقازيق





انطلق فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، مهرجان للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"، قاده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي وقيادات المحافظة وعدد من النواب . وأطلقت صافرة بدء المهرجان من أمام قصر الثقافة، يتقدمها سيارة تحمل DG ، والأعلام المصرية، ذلك مرورا بكوبري الإسكان، ومنها لميدان التحرير و شارع الجلاء ووصولا لميدان العبور و شارع الكورنيش حتي العودة لقصر الثقافة .

البحر الأحمر تستقبل السائحين البريطانيين





بدأت خطوط الطيران العالمية فى الهبوط بمطارى الغردقة ومرسى علم، حيث استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة إيزى جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن وعلى متنها 131 راكبا، وتنتظر المطارات بالبحر الأحمر وصول الطيران الألمانى عليها منذ توقفه بسبب كورونا، ووصلت مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات السياحة الانجليزية.





حيث أنه من المقرر وصول 3 رحلات أسبوعياً للغردقة، وتوقع خبراء السياحة وصول الألمان قريباً بعد وصول رحلات من رومانيا وأوكرانيا وبولندا، ويتم إجراء تحليل الـ pcr بصالات الوصول بالمطارات.

سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ





شهدت أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات سباقات الهجن، بسباق تنشيطى لتجربة تنظيم وإقامة سباقات هجن فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا تمهيدا للانطلاقة الرسمية لموسم السباقات أكتوبر المقبل، ولم تمنع جائحة كورونا المئات من مالكى الهجن الحضور من مختلف محافظات مصر للمشاركة وبدء التحضير الفعلى للموسم الجديد الذى سيشهد منافسات قوية بين الهجانة .

مقتل "تكية" خط الصعيد الهارب من 300 سنة سجن فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج





لقى مجرم هارب في سوهاج، يحمل لقب "خط الصعيد"، مصرعه اليوم الجمعة، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسوهاج، حيث تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها ما يقرب من 300 سنة سجن .

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للأجهزة الأمنية مفادها بمرور الشقي الخطر يحيى كامل عبد النعيم تكية ، وشهرته يحيى تكية (52 سنة - عاطل)، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" مقيم بقرية القرامطة غرب ، بناحية مركز جزيرة شندويل.

المحافظون يتابعون آلية تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء





انطلق المحافظون خلال الساعات الماضية فى جولات مكوكية بمختلف أرجاء المراكز التكنولوجية لمتابعة توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء قبل نهاية المهلة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، حيث إن الأوراق المطلوبة هى صورة البطاقة وصورة محضر المخالفة المحرر، بالإضافة إلى عقد البيع، هذا إلى جانب سداد قيمة جدية التصالح، وأن العمل بالمراكز مستمر ومتواصل حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية، حيث جميع مراكز تكنولوجيا المعلومات المواطنين بمختلف المحافظات وتقدم لهم كافة أنواع الدعم .

حيث تقرر منع الإجازات الأسبوعية تيسيرا على المواطنين، وتخصيص موظفين بكفر الشيخ للرد على الاستفسارات، وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدم السماح بأى استثناءات.