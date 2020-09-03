800 مليون دولار نشاط تموين السفن والطائرات الأجنبية خلال 2019

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن نشاط تموين السفن والطائرات الأجنبية خلال عام 2019 ، بلغ حوالي 800 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا النشاط يعد أحد أهم الموارد الدولارية لشركات البترول العاملة في هذا المجال.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن قطاع البترول يتبني خطة للتوسع فى مجالات تموين السفن والطائرات وذلك في إطار المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للتجارة وتداول البترول والغاز .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد دشن خلال شهر يناير الماضي الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر ٢ ، ٣) بميناء بورسعيد، حيث تم رفع علم مصر على الناقلتين البالغ اجمالى تكلفتهما الاستثمارية 14 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول، مما يُعد إضافة قوية لاسطول قطاع البترول البحرى الذى يعمل فى مجال تموين السفن فى الموانئ المصرية.