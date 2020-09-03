6 محافظات تستقبل 15 طنا من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف.. صور

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن استقبال محافظات: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – البحر الأحمر) اليوم الخميس، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع (4) أطنان لمحافظتي (الإسكندرية – القليوبية) ، و (3) أطنان لكل من محافظة (القاهرة – الجيزة – الدقهلية)، و (2) طن لمحافظة (البحر الأحمر)، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع الرابع على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى انه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.