42.3 مليون مواطن اجمالى عدد مستخدمى الانترنت عن طريق الهاتف المحمول

كتب: مدحت عادل

سجل عدد مستخدمي الأنترنت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، حيث بلغ إجمالي عدد مستخدمي الأنترنت عن طريق التليفون المحمول نحو 42.3 مليون مشترك، مقارنة بنحو 34.1 مليون مستخدم في شهر مارس عام 2019، بزيادة بلغت 8.2 مليون مشترك.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد مستخدمي الأنترنت عن طريق "USB Modem" ليصل إلى 3.6 مليون مستخدم في شهر مارس الماضي، مقابل 3.2 مليون مستخدم في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 400 ألف مشترك.

وحقق عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 96.4 مليون مشترك، مقارنة بنحو 93.4 مليون مشترك خلال شهر مارس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين مشترك، كما بلغ عدد المشتركين في التليفون الثابت بلغ نحو 9.5 مليون مشترك في شهر مارس الماضي، مقابل بنحو 8.1 مليون مشترك في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليون مشترك.

وتبنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة طموحة من أجل تعزيز سرعات الأنترنت في الفترة الأخيرة، وخاصة مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل استيعاب حجم الطلب الزائد المتوقع، حيث رفعت وزارة الاتصالات متوسط سرعة الانترنت، ليتطور متوسط سرعات تحميل الانترنت فى مصر على مؤشر Oookla في الفترة من يناير 2019 - يناير 2020، ووفقا لنتائج مصر فى يناير 2020، فإن ترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقياً وذلك بدلا من المركز الأربعين أفريقيا فى يناير 2019.