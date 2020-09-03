اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز 280 ألف حالة و7.4 مليون مصاب

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:23 م
وفيات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز 280 ألف حالة و7.4 مليون مصاب امريكا اللاتينية
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجاوزت أمريكا اللاتينية 280 ألف حالة وفاة و 7.4 مليون إصابة بفيروس كورونا ، كونها أكثر المناطق فى العالم تضررا من الوباء، وتتركز فى البرازيل أكثر من 30% من الوفيات ونصف الإصابات فى القارة اللاتينية مسجلة 122.596 حالة وفاة و3.950.931 مصاب.

ويوجد فى بيرو 652037 إصابة و 28944 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وأوضحت وزارة الصحة ، أن البلاد سجلت 2645 حالة إصابة مؤكدة جديدة و 124 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، ما يظهر انخفاضًا في عدد الإصابات اليومية.

 وأزاحت كولومبيا المكسيك من المركز الثالث في المنطقة من حيث عدد الإصابات بفيروس كوفيد -19،وأعلنت وزارة الصحة الكولومبية ، تسجيل 389 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 8901 إصابة في البلاد ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 20.052 والعدد الإجمالي للمصابين المؤكدين منذ بداية الوباء إلى 624.069.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة في المنطقة مع 606036 حالة مؤكدة و 65241 حالة وفاة منذ بداية الوباء، وأشارت السلطات الصحية المكسيكية إلى وفاة 827 شخصا في اليوم الأخير وتم إحصاء 6476 إصابة جديدة بفيروس كورونا،  على الصعيد العالمي ، تحتل المكسيك المرتبة الثامنة من حيث الحالات والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن الوباء ، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

 بينما تأتى الأرجنتين فى المرتبة الخامسة في أمريكا اللاتينية مع 10504 حالة وفاة وإجمالي 428.239 إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للتقرير المسائي لوزارة الصحة الأرجنتينية ، تم تسجيل 189 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و 10504 حالات مؤكدة أخرى.

 


امريكا اللاتينية

البرازيل

المكسيك

فيروس كورونا

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يهدد أمريكا اللاتينية والإصابات تكسر حاجز الـ7 ملايين.. البرازيل تقترب من 4 ملايين مصاب.. بيرو تحقق أعلى معدل وفيات فى العالم.. الأرجنتين تمد العزل لـ20 سبتمبر.. والمكسيك ثالث دولة فى انتشار الوباء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:00 ص

اختفاء السيدات فى بيرو يثير الجدل.. 1200 حالة منذ بداية الحجر الصحى لكورونا.. خبراء: 200 جريمة قتل ضد النساء فى أمريكا اللاتينية.. ومقتل 18 امرأة على أيدى أزواجهن بالأرجنتين.. و60% زيادة فى العنف بالمكسيك

السبت، 29 أغسطس 2020 04:00 ص

أمريكا اللاتينية تتحول لـ"قارة عجوز".. دراسة تكشف تراجع المواليد مقابل الشيوخ

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة