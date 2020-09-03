وفيات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز 280 ألف حالة و7.4 مليون مصاب

كتبت ـ فاطمة شوقى

تجاوزت أمريكا اللاتينية 280 ألف حالة وفاة و 7.4 مليون إصابة بفيروس كورونا ، كونها أكثر المناطق فى العالم تضررا من الوباء، وتتركز فى البرازيل أكثر من 30% من الوفيات ونصف الإصابات فى القارة اللاتينية مسجلة 122.596 حالة وفاة و3.950.931 مصاب.

ويوجد فى بيرو 652037 إصابة و 28944 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وأوضحت وزارة الصحة ، أن البلاد سجلت 2645 حالة إصابة مؤكدة جديدة و 124 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، ما يظهر انخفاضًا في عدد الإصابات اليومية.

وأزاحت كولومبيا المكسيك من المركز الثالث في المنطقة من حيث عدد الإصابات بفيروس كوفيد -19،وأعلنت وزارة الصحة الكولومبية ، تسجيل 389 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 8901 إصابة في البلاد ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 20.052 والعدد الإجمالي للمصابين المؤكدين منذ بداية الوباء إلى 624.069.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة في المنطقة مع 606036 حالة مؤكدة و 65241 حالة وفاة منذ بداية الوباء، وأشارت السلطات الصحية المكسيكية إلى وفاة 827 شخصا في اليوم الأخير وتم إحصاء 6476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على الصعيد العالمي ، تحتل المكسيك المرتبة الثامنة من حيث الحالات والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن الوباء ، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

بينما تأتى الأرجنتين فى المرتبة الخامسة في أمريكا اللاتينية مع 10504 حالة وفاة وإجمالي 428.239 إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للتقرير المسائي لوزارة الصحة الأرجنتينية ، تم تسجيل 189 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و 10504 حالات مؤكدة أخرى.