اليوم السابع
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وزير دفاع روسيا يؤكد العقوبات الغربية على سوريا تؤثر سلبا على التسوية السياسية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:04 م
وزير دفاع روسيا يؤكد العقوبات الغربية على سوريا تؤثر سلبا على التسوية السياسية وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو
موسكو (أ ش أ)

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن العقوبات الغربية لها تأثير سلبي على التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سوريا، وقال شويجو، خلال اجتماعه في موسكو اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن،: " لقد حدثت في سوريا تغييرات كبيرة تتعلق بحل أزمة العملية السياسية والوضع الإنساني وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع ومكافحة الإرهاب". 

وأضاف أن العقوبات غير المشروعة، التي فرضتها الدول الغربية على سوريا، لها تأثير سلبي على هذه العمليات"، لافتا إلى انتهاك سيادة سوريا ونهب ثرواتها الطبيعية، مشيراً إلى أن السلطات السورية وبدعم من روسيا تبذل كل ما في وسعها لتطبيع الوضع.

وتابع:" أنه من الصعب فهم منطق الدول الغربية، التي من جهة تحاكي شعور القلق على الشعب السوري ، ومن جهة أخرى تفرض عقوبات عليها عبر حظر توريد الأدوية والمواد الغذائية، مما يعيق عودة اللاجئين".
وأوضح أن موقف أوروبا يدعو للحيرة، فهي لا تريد قبول تدفقات جديدة من اللاجئين، وفي نفس الوقت تفعل كل شيء لجعل السوريين يريدون مغادرة بلادهم.

 

 


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