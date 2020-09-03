وزير دفاع اليابان يؤيد تولى يوشيهيدى سوجا رئاسة الوزراء

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو اليوم الخميس إنه يؤيد تولي كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا رئاسة الحكومة لإتاحة الاستمرارية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتوقع أيضا أن يصبح هو رئيسا للوزراء يوما ما.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية في البداية كونو بأنه مرشح محتمل للمنصب، وقد فكر في خوض السباق على الزعامة خلفا لشينزو آبي لكنه عدل عن الفكرة بعد إعلان سوجا ترشحه.

وقال كونو في مقابلة مع رويترز "من المهم احتواء كوفيد-19 ونحتاج في الوقت نفسه إعادة تشغيل الاقتصاد".

وأضاف "سأصبح رئيسا للوزراء يوما ما".

وأعلن سوجا يوم الأربعاء عزمه خوض انتخابات الحزب الديمقراطي الحر الحاكم لاختيار زعيم جديد، متعهدا بالتمسك بسياسات آبي.

ويحظى سوجا، وهو حليف لآبي منذ مدة طويلة، بدعم عدة أجنحة بالحزب، بما يشمل الجناح الذي ينتمي إليه كونو، ليصبح بذلك الأوفر حظا في السابق.

وأعلن آبي استقالته يوم الجمعة لأسباب صحية منهيا ولايته التي كانت أطول ولاية لرئيس وزراء باليابان. وستُجرى انتخابات زعامة الحزب يوم 14 سبتمبر وسيكون تولي الفائز رئاسة الوزراء أمرا مؤكدا بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب.