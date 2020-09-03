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وزير خارجية الإمارات: علاقاتنا بالسعودية استثنائية وتزداد قوة وصلابة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:25 م
وزير خارجية الإمارات: علاقاتنا بالسعودية استثنائية وتزداد قوة وصلابة عبدالله بن زايد - وزير الخارجية الإماراتي
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إن بلاده والمملكة العربية السعودية تجمعهما "علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين".

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين G20 الذي عقد الخميس، برئاسة السعودية، أن "العلاقات بين البلدين تشكل نموذجا مميزا وفريدا للعلاقات العربية – العربية بين الأشقاء فما يربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير".

وأشار "بن زايد" ، إلى أن "العلاقات اتخذت آفاقا أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين الشقيقين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق"، مؤكدا أن "الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدما نحو علاقات أكثر قوة وصلابة".

 


وزير الخارجية الاماراتي

عبدالله بن زايد

السعودية

مجموعة العشرين

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