وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 522 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 78 ألفا و209 حالات.