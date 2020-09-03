وزير الزراعة يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدى على الأراضى الزراعية

كتب عز النوبى

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الزراعة في محافظات الجمهورية، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة، مع وضع كل إمكانيات الوزارة لإزالة كافة التعديات في مهدها.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالفيديوكونفرانس، أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعدي لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، وقال إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر أي حالة تعدي ومتابعة اداء العاملين على حماية الاراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.

وشدد وزير الزراعة على مسؤولية مديريات الزراعة عن حصر الاصول التابعة للوزارة لاعادة استغلالها والاستفادة منها كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه بإعتباره في مقدمة اولويات الحكومة في المرحلة الحالية .

كما وجة القصير بضرورة توفير كافة الاسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الانتاج .

كما أكد السيد القصير وزير الزراعة لمديري المديريات اهمية حصر مراكز تجميع الالبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لاحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية، كما اكد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة اي آفة قد تؤثر على الانتاج النباتي.

كان السيد القصير وزير الزراعة، وجه كلا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن، كما شدد القصير إلى أهمية حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر.