اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يلتقى بنائب رئيس المفوضية الأوروبية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:31 م
وزير الدفاع يلتقى بنائب رئيس المفوضية الأوروبية وزير الدفاع يلتقى بنائب رئيس المفوضية الأوروبية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً. تم خلال اللقاء تناول الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كلاً من مصر والاتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع.
 
وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة وأن الإتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن وإستقرار المنطقة، فضلاً عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
 
من جانبه، أكد جوزيف بوريل، أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط. حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر ببروكسل وعدد من قادة القوات المسلحة.
 
وزير الدفاع يلتقى بنائب رئيس المفوضية الأوروبية (2)
 

وزير الدفاع يلتقى بنائب رئيس المفوضية الأوروبية
 

وزير الدفاع

الجيش المصرى

محمد زكى

القوات المسلحة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة