أبوظبى (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ أن الجانبين تطرقا خلال الاتصال إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.