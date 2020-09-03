وزير البترول يُصدر حركة تنقلات بين قيادات الشئون المالية بشركات القطاع

كتبت - مروة الغول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بين قيادات الشئون المالية بشركات قطاع البترول، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، وكانت حركة التنقلات كالتالى:

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد ترأس، اليوم الخميس، أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس ( جابكو ) لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2019/2020.

شدد الملا خلال أعمال الجمعية على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول جابكو ومناطق امتيازها والتغلب على التناقص الطبيعى في إنتاجية الحقول القديمة، وذلك بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل، مُثمناً نجاح جهودها لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخراً وهو ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموح وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، مؤكدا التنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك فى شركة جابكو للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة مشيدا بالتزامها المستمر.

وأضاف الملا، أن مشروع البحث السيزمى ثلاثى الأبعاد الجارى تنفيذه حالياً في منطقة خليج السويس يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة وهامة في العمل البترولى في منطقة خليج السويس سيتم التركيز علي استغلالها خلال الفترة المقبلة.