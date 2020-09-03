وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الإسماعيلية العام.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قبل قليل، مستشفى الإسماعيلية العام، والجارى تجهيزها وتطويرها ورفع كفاءتها، لمتابعة العمل داخله قبل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها. وبدأت وزيرة الصحة جولتها بتفقد الواجهات الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات.

وقدرت تكلفة أعمال تطوير مستشفى الإسماعيلية العام بـ362 مليون جنيه، ووجهت الوزيرة بسرعة إنجاز أعمال التطوير والانتهاء منها قبل 30 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن المستشفى بعد تطويره يشمل 13 غرفة عمليات بدلاً من 6 غرف، و382 سريرًا بدلًا من 314 قبل التطوير، إضافةً إلى 33 عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار، الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر.

ويشمل قسم الاستقبال بمستشفى الإسماعيلية العام بعد التطوير على 4 أسرة تراياج، 18 سرير ملاحظة، 8 أسرة إنعاش قلب رئوي، إضافةً إلى 6 معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات)، كما سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على 64 سرير عناية مركزة، و32 حضانة، و85 ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي.

وتأتي زيارة وزيرة الصحة إلى الإسماعيلية في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت أول أكتوبر الماضي، إستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويرافق وزيرة الصحة فى جولتها بالإسماعيلية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وقيادات وزارة الصحة.

من المقرر أن تقوم وزيرة الصحة خلال زيارتها للإسماعيلية بتفقد، عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة، كما من المقرر أن تعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، كما تتضمن الزيارة أيضًا متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتأتى محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.



مستشفى الإسماعيلية العام



مستشفى الإسماعيلية العام



مستشفى الإسماعيلية العام



مستشفى الإسماعيلية العام



مستشفى الإسماعيلية العام



وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام



وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام



وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام



وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام



وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام



وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام



وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام