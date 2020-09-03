اليوم السابع
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وزيرة الصحة تصل الإسماعيلية لمتابعة آخر الاستعدادات لمنظومة التأمين.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:02 م
وزيرة الصحة تصل الإسماعيلية لمتابعة آخر الاستعدادات لمنظومة التأمين.. صور وزيرة الصحة تصل الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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وصلت قبل قليل، الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إلى مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار جولتها التفقدية، اليوم الخميس، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الصحة خلال زيارتها للإسماعيلية بتفقد عدد من مستشفيات ووحدات طب الأسرة، وكذلك عقد اجتماع موسع بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي  للمنظومة الجديدة، كما تتضمن الزيارة أيضًا متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتأتى محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

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