وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية لمتابعة تجهيزات التأمين الصحى الشامل

تتوجه، اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

تأتى زيارة وزيرة الصحة إلى الإسماعيلية فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتى بدأت أول أكتوبر الماضى، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الصحة خلال زيارتها للإسماعيلية بتفقد عدد من مستشفيات ووحدات طب الأسرة، كما من المقرر أن تعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، كما تتضمن الزيارة أيضًا متابعة خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتأتى محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.