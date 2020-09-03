وزارة التموين تتعاقد على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلى

كتب مدحت وهبة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 47500 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصرى من 7 شركات محلية، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفبر المقبل، فى إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.





وقالت الهيئة، إن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياط الاستراتيجي من زيوت الطعام وأن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحلية الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.





كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فحصت اليوم مظاريف الشركات التي تقدمت للمشاركة في المناقصة رقم 2 لسنة 2020/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد.





