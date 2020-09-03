اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تغادر منظمة الصحة العالمية في يوليو 2021

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:42 م
واشنطن تغادر منظمة الصحة العالمية في يوليو 2021 منظمة الصحة العالمية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستغادر منظمة الصحة العالمية في يوليو 2021.
 
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس: إن "الولايات المتحدة تعتزم إعادة توجيه تمويلها لمنظمة الصحة العالمية إلى برامج أخرى للأمم المتحدة بعد انسحابها في يوليو المقبل".
 
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه "كجزء من انسحابها، اعتبارًا من 6 يوليو 2021، ستبدأ الولايات المتحدة في استدعاء المسؤولين من مكاتب منظمة الصحة العالمية والبحث عن شركاء آخرين لتولي الأنشطة التي كانوا يديرونها".
 

منظمة الصحة العالمية

أمريكا

الأمم المتحدة

تمويل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة