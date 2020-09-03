واشنطن تغادر منظمة الصحة العالمية في يوليو 2021

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستغادر منظمة الصحة العالمية في يوليو 2021.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس: إن "الولايات المتحدة تعتزم إعادة توجيه تمويلها لمنظمة الصحة العالمية إلى برامج أخرى للأمم المتحدة بعد انسحابها في يوليو المقبل".

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه "كجزء من انسحابها، اعتبارًا من 6 يوليو 2021، ستبدأ الولايات المتحدة في استدعاء المسؤولين من مكاتب منظمة الصحة العالمية والبحث عن شركاء آخرين لتولي الأنشطة التي كانوا يديرونها".