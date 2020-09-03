نيويورك تايمز: تسجيل 1000 إصابة بكورونا فى جامعة ثاوث كارولينا الأمريكية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت جامعة ثاوث كارولينا الأمريكية إن أكثر من 1000 طالب ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، وهى حالات نشطة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتم إعلان الأرقام على لوحة معلومات كوفيد 19 بالجامعة، تشمل نسبة إيجابية بلغت 28% تقريبا للطلاب بين 28 و31 أغسطس.

ووفقا للوحة، فإن مجتمع الحرم الجامعى يشجع على زيادة السلوكيات المرتبطة بالتباعد الاجتماعى، وتغطية الوجه وغسيل الأيدى وتقليل التواصل الاجتماعى غير الضرورى. وستزيد الجامعة معدل الاختبارات وتتبع المخالطين والمراقبة البيئية. وكانت الجامعة التى يدرس بها حوالى 35 ألف طالب، قد اتخذت إجراءات هذا الأسبوع ضد عدد من المنظمات التى يقول المديرون إنها استضافت مؤخرا حفلات أو تجمعات كبيرة.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز، أن توجيهات مراكز الوقاية من الأمراض هى أحدث إشارة على السباق المتسارع من أجل الوصول إلى لقاح لمرض الذى قتل أكثر من 184 ألف أمريكى. وتم إرسال الوثيقة الأسبوع الماضى فى نفس اليوم الذى قال فيه الرئيس ترامب فى خطابه أمام مؤتمر الحزب الجمهورى أن اللقاح قد يصل قبل نهاية العام.

وأعلنت الجامعة، أن 15 طالبا قد وضعهم قيد التعليق المؤقت، وأن ستة من بيوت استضافة الطلاب متهمة بانتهاك سلوك الطلاب نابعة من الحفلات، التى قال المسئولون إنها انتهكت أوامر الطوارئ فى ثاوث كارولينا. وتم تصوير مئات الطلاب دون ارتداء الكمامة فى حفلة مزدحمة يوم السبت بالقرب من الجامعة.

من ناحية أخرى، أبلغت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها مسئولو الصحة العامة فى جميع الولايات الأمريكية وخمسة مدن كبرى للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا للعاملين بالرعاية الصحية، وغيرهم من الجماعات التى يوجد مخاطر كبر بإصابتها فى أقرب وقت ممكن بحلول أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.



