نيكى يبلغ أعلى مستوى فى 30 عاما بالقيمة الدولارية

بلغ المؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الخميس، وأقوى مستوياته في ثلاثة عقود بالقيمة الدولارية، إذ عززت الآمال في المزيد من التحفيز الاقتصادي المحلي والعالمي المعنويات.

وارتفع المؤشر نيكي 0.94 بالمئة إلى 23465.53 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير. وبالتحويل بالدولار، يضع هذا المؤشر عند أعلى مستوى منذ 1990.

وقال نوبوهيكو كوراموتشي، خبير الأسواق في ميزوهو للأوراق المالية "إصابات فيروس كورونا تتباطأ في أجزاء كثيرة من العالم مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير النظافة الشخصية. لذا من الواضح أنه بمقدورنا القول أن الاقتصاد يتحسن بعد ركود لفترة وجيزة في أغسطس".

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 1631.24 نقطة وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.

وصعد سهم فاست للتجزئة، الذي يحظى بوزن أثقل على المؤشر نيكي مقارنة مع توبكس، 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية لشهر أغسطس.

كما صعدت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، إذ زاد سهم شين-إيتسو كيميكال، التي تصنع رقائق أشباه الموصلات، 3.7 بالمئة وربح سهم نيديك المصنعة للمحركات الصغيرة 1.8 بالمئة.

وزاد سهم نينتندو لصناعة الألعاب 16 بالمئة لأعلى مستوى في 12 عاما.

وربح سهم سكاي برفكت جيه.إس.إيه.تي هولدنجز المشغلة لتلفزيون الكابل 15.7 بالمئة بعد أن حققت قفزة مفاجئة في الأرباح لأسباب من بينها انخفاض التكاليف إذ أدى إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية الاحترافية إلى انخفاض المدفوعات الخاصة بحقوق البث.

وارتفع سهم إس.بي.آي هولدنجز 5.7 بالمئة بعد تقارير وسائل إعلام ذكرت أن رئيسها يبحث خطة لتمديد اتحاد بنوك إقليمية تقوده الشركة إلى نحو عشرة بنوك.