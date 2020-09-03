ننشر صورة ابن عم والدة الطفلة أروى المتهم بخطفها وقتلها لطلب فدية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

حصل " اليوم السابع" عى صورة " أحمد م ر" 18 سنة المتهم الرئيسى فى واقعة خطف وقتل الطفلة أروى إبنة مركز أبوكبير محافظة الشرقية، لطلب فدية من أسرتها، والمتهم ابن عم والدة الطفلة وإستعان بثلاثة أصدقاء له لمساعدته فى تنفيذ جريمته الشنعاء، حيث قام هو بإستدراج الطفلة وتوثيقها ووضعها فى حقيبة ملابس بمساعدة صديقه " أحمد ر" وعندما إستغاثت الطفلة تعرفت عليه قام بقتلها خوفا من الفضيحة، وساعده 2 أخرين من أصدقائه فى نقل الجثة فى سيارة والتخلص منها ناحية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

بداية الواقعة يوم الخميس الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بلاغا من " إسراء ج " 26 سنة ربة منزل مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير، باختفاء نجلتها" أروى" 5 سنوات أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.

وبعد يومين من تحرير البلاغ، تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بعثور أحد الأهالى على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها،تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة،وتبين من التحريات وبمراجعة بلاغات الغياب تبين إختفاء طفلة تدعى" أروى ع ح ح" 5 سنوات مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة" أحمد م إ" 18 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، نجل عم والدة الطفلة، بالاستعانة ب3 من أصدقاءه وقام بخطف الطفلة أثناء لهوها أمام المنزل وتعذيبها وقتلها والتخلص من جثتها بقرية بشلا بمحافظة الدقهلية، وتم القبض على 3 من المتهمين، وتبين قياهم بخطف الطفلة لطلب فدية، وبعد الخطف توفت الطفلة منهم بعد محاولتهم كتم أنفاسها، فحاولوا التخلص من الجثة. ناحية ميت غمر، وبعرضهم على نيابة ميت غمر، قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



المتهم بقتل الطفلة أروى فى الشرقية