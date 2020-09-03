اليوم السابع
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نقابة الزراعيين تسترد مسرح وسينما رومانس بعد الاستيلاء عليها منذ 9 سنوات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:06 م
نقابة الزراعيين تسترد مسرح وسينما رومانس بعد الاستيلاء عليها منذ 9 سنوات مجلس نقابة الزراعيين خلال استلام مقر المسرح والسينما
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، استرداد النقابة لأحد أهم أصولها، "مسرح وسينما رومانس"، بشارع الجلاء برمسيس بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاستيلاء عليها، منذ عام 2011، موجها التهنئة لكافة الزراعيين في جميع أنحاء مصر.
 
وأوضح خليفة، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من إجراءات استلام المسرح والسينما، أمس الأربعاء، 2 سبتمبر 2020، موجها التحية والتقدير والامتنان لقضاء مصر الشامخ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الأزبكية، ولجميع الأجهزة المعنية، قائلا: نفتخر ونعتز بسيادة دولة القانون، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس النقابة العامة.
 
وأكد نقيب الزراعيين، أن النقابة ستعيد تأهيل المسرح والسينما، ليصبح منارة ثقافية، ويساهم فى رفع الوعي للمجتمع، باعتبار ذلك جزء أصيل من دور المجتمع المدني، والنقابات المهنية، كذلك سيتم استخدام أصول النقابة بفكر استثمارى، بما يعود بالنفع علي الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة في مختلف المجالات.
 
فى سياق مُتصل، قال المهندس محمدي البدري عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إن استرداد المسرح والسينما يعد انجاز لمجلس النقابة الحالي، حيث أن عودة تلك الأصول للنقابة كان حلم طال انتظاره، وتحقق بعد ملاحقات قضائية لم يمل أو يكل  منها أعضاء المجلس، حتي رجوع الحق لأصحابه وهم الزراعيين.
 
وأكد البدرى، أن ذلك يدل علي قوة المجلس الحالي، وحرصه علي جميع أصول وأموال الزراعيين المُهدرة، مضيفا: نفتخر نحن كمصريين بعودة هيبة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه البدرى الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الأزبكية.
 
 
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